Стоимость билета - 800 грн, скидку 50% будут иметь военные и члены их семей, лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий.

Из Одессы в аэропорт "Кишинев" (Молдова) с 1 марта запускается специальный аэротрансфер. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной военной администрации, на маршруте будут курсировать два автобуса, каждый из которых рассчитан на 22 пассажира.

Отмечается, что спрос на маршрут Одесса-Кишинев очень большой, потому что из-за войны в Украине не работают аэропорты, и люди часто совершают перелеты из Молдовы. Из-за определенных задержек на КПП, в частности из-за очередей для прохождения таможенно-пограничного контроля, граждане могут опоздать на самолет.

"Проект "Аэротрансфер" Одесса-Кишинев - инициатива главы ОВА Олега Кипера. Сегодня, 22 февраля, происходит первый, тестовый запуск автобуса, который уже отошел от площади Старосенная напротив Одесского железнодорожного вокзала. Именно отсюда с 1 марта автобусы будут отправляться в Молдову", - уточнили в ОВА.

Стоимость билета - 800 грн, право на льготный проезд со скидкой в 50% будут иметь военные и члены их семей (жена/муж, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий.

Как уверяют в ОВА, доехать до Кишинева можно будет за четыре часа – непосредственное путешествие вместе со временем для прохождения соответствующих процедур на КПП, в частности, "Маяки — Паланка — Удобное".

Воспользоваться нововведением смогут как украинцы, так и граждане других государств. Для получения трансферной услуги необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ОВА, в том числе предоставить соответствующую информацию о себе и рейсе, "приложить" билет на самолет. В военной администрации добавили, что именно благодаря этому время путешествия будет сокращаться – данные о каждом пассажире будут предоставляться пограничникам и таможенникам обеих стран заблаговременно. Но определенная проверка будет сделана еще до прибытия автобуса на КПП.

"Граждане не будут тратить время на границе, потому что получат возможность проехать вне очереди. Автобусы будут подвозить людей прямо к зданию Кишиневского аэропорта. Оттуда будут отходить на Одессу", - рассказали в администрации.

Планируется, что с 1 марта два автобуса будут курсировать на постоянной основе ежедневно в обоих направлениях. Время отправления пока корректируется. Если спрос возрастет, количество автобусов увеличат.

Как уверяют в ОВА, все деньги, заработанные от этого трансфера, будут направлять на нужды ВСУ.

Авиарейсы из Украины

Украинский лоукостер открыл авиакомпанию для регулярных рейсов из Европы. Дочерняя компания SkyUp MT получила необходимые документы: сертификат эксплуатанта (AOC), лицензию на выполнение рейсов (AOL) и сертификат организации по поддержке летной годности (CAMO). Это позволит перевозчику начать выполнять рейсы без ограничений как полноценная авиакомпания ЕС и воспользоваться преимуществами открытого неба.

Компания сфокусируется на аренде самолетов с экипажами для выполнения рейсов других авиакомпаний.

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