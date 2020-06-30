В Молдове обнаружен подпольный цех по производству вертолетов

Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ.

Недалеко от столицы Молдовы, Кишинева раскрыли подпольный цех, где производились вертолеты, схожие по модификации с маркой Ка-26.

Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба полиции Молдовы.

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"Вертолет, внешне похожий на модель Ка-26, был изготовлен в подпольных условиях и планировался нелегально вывозиться в страны СНГ. В данный момент прокуратура и полиция проводят обыски на производственной базе, расположенной в районе Криуленьского района, на берегу реки Днестр и в домах лиц, задействованных для сбора необходимых доказательств", - говорится в сообщении.

В полиции Молдовы также сообщили, что большинство людей, вовлеченных в процесс производства и сборки, в том числе организаторы нелегального бизнеса, являются жителями приднестровского региона.

"Возбуждено уголовное дело по фактам подготовки контрабанды воздушных судов двумя или более лицами (пункт 5 статьи 248 Уголовного кодекса Молдовы)", - добавили в полиции.

Также отмечается, что на производственных линиях, на разных этапах готовности, находилось более 10 вертолетов, все они собраны без необходимых разрешений и документов о происхождении используемых деталей и оборудования.

"На основании результатов обысков и первых слушаний, связанных с результатами специальных следственных мероприятий, будет принято решение о статусе и процессуальных принудительных мерах, применяемых как в отношении лиц, которые совершают преступления, так и в отношении товаров", - подытожили в ведомстве.

В прокуратуре Молдовы сообщили, что за подобный вид незаконной деятельности предусмотрено наказание сроком от 3 до 10 лет тюремного заключения.

Как сообщает УНИАН, 27 мая 2020 года во Львовской области полицейские обнаружили и изъяли более 28 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 2,7 миллиона гривень.

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