Криклий рассказал про успехи в борьбе с перегрузкой фур
За последние сутки инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили 432 тысячи гривень платы за перегрузки.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.
"За последние сутки, 13 июля, инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще 4336 грузовиков, составлено 55 актов нарушения габаритно-весового контроля и начислено более 432 тысячи гривень платы за перегрузки", - цитирует пресс-служба Криклия.
Отмечается, что к работе привлечены 32 пункта габаритно-весового контроля (ГВК), из них в круглосуточном режиме работают 15.
Сообщается, что самым большим нарушителем габаритно-весовых норм за последние сутки стало авто МАN компании "ГАРИЛИТ" с перегрузкой на 14% на автодороге М-06. Общий вес транспортного средства составил 25,1 тонны при допустимой норме 22 т. Начислена плата за проезд - 256 евро.
Как сообщал УНИАН, до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.
На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.
Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Государственной службой по безопасности на транспорте с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).
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