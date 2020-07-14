Криклий рассказал про успехи в борьбе с перегрузкой фур

За последние сутки водителей грузовиков оштрафовали 432 тысячи гривень платы за перегрузки.

За последние сутки инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") начислили 432 тысячи гривень платы за перегрузки.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"За последние сутки, 13 июля, инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще 4336 грузовиков, составлено 55 актов нарушения габаритно-весового контроля и начислено более 432 тысячи гривень платы за перегрузки", - цитирует пресс-служба Криклия.

Отмечается, что к работе привлечены 32 пункта габаритно-весового контроля (ГВК), из них в круглосуточном режиме работают 15.

Сообщается, что самым большим нарушителем габаритно-весовых норм за последние сутки стало авто МАN компании "ГАРИЛИТ" с перегрузкой на 14% на автодороге М-06. Общий вес транспортного средства составил 25,1 тонны при допустимой норме 22 т. Начислена плата за проезд - 256 евро.

Как сообщал УНИАН, до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплекса автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении") для обеспечения защиты дорог от разрушения.

На базе весовых комплексов также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и Государственной службой по безопасности на транспорте с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).

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