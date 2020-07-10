В Киеве дальнобойщика оштрафовали за перегруз на рекордные 6,5 тысяч евро

Водитель грузовика превысил разрешенный вес почти на 22 тонны.

На Столичном шоссе в Киеве зафиксирован рекордный штраф в 6,5 тысяч евро для водителя грузовика, который превысил разрешенный вес на 21,84 тонну.

Об этом сообщается на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"Общий вес нарушителя - 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области на Полтавщину", - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, где можно пройти контрольное взвешивание: "Комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу: тридцать шестой км. трассы Киев-Чоп, седьмой км. трассы Киев-Одесса, с. Подснежники по ул. Броварской, пересечении ул. Кольцевая и Г.Барського и на Столичном шоссе".

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский решил обратиться к дальнобойщикам с предупреждением относительно штрафов за перегруженные фуры.

26 июня 2020 года Зеленский отметил, что за соблюдением габаритно-весовых норм при загрузке транспортных средств на украинских дорогах будет следить Нацполиция и Служба безопасности Украины.

9 июля 2020 в Евросоюзе утвердили новые требования к оплате труда дальнобойщиков и условия для отдыха водителей грузовиков.

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