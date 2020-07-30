На украинских дорогах появятся дополнительные камеры для контроля водителей (карта)

Украинских водителей будут контролировать не только при помощи камер, но и при помощи радаров...

На украинских дорогах установят дополнительные камеры для фиксации соблюдения скоростного режима и контроля водителей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщает корреспондент, речь идет о мобильных радарах для измерения скорости TruCAM.

Количество участков на которых используются радары расширили.

Где установлены камеры

Карта, на которой указаны установленные радары обнародована на сайте Национальной полиции.

В целом, мест контроля с установленными камерами будет более 250, передвижных радаров на автодорогах будет 116. Это дополнит участки, оборудованные камерами контроля скоростного режима.

Также дополнительными камерами будут оборудованы аварийно опасные участки дорог и места, в которых чаще всего случаются аварии.

Об использовании радаров на дороге должны предупреждать дорожные знаки. Патруль, который фиксирует скорость должен быть с автомобилем с включенными синими проблесковыми маячками.

Хронология событий

С 1 июня 2020 года в Украине начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начали приходить «письма счастья».

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.



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