На украинских дорогах появятся дополнительные камеры для контроля водителей (карта)
На украинских дорогах установят дополнительные камеры для фиксации соблюдения скоростного режима и контроля водителей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как сообщает корреспондент, речь идет о мобильных радарах для измерения скорости TruCAM.
Количество участков на которых используются радары расширили.
Где установлены камеры
Карта, на которой указаны установленные радары обнародована на сайте Национальной полиции.
В целом, мест контроля с установленными камерами будет более 250, передвижных радаров на автодорогах будет 116. Это дополнит участки, оборудованные камерами контроля скоростного режима.
Также дополнительными камерами будут оборудованы аварийно опасные участки дорог и места, в которых чаще всего случаются аварии.
Об использовании радаров на дороге должны предупреждать дорожные знаки. Патруль, который фиксирует скорость должен быть с автомобилем с включенными синими проблесковыми маячками.
Хронология событий
- С 1 июня 2020 года в Украине начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начали приходить «письма счастья».
- По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.
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