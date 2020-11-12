Украинские авиакомпании за указанный период сократили перевозку пассажиров по сравнению с январем-октябрем 2019 года на 64,2%.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 63,1% – до 7,657 млн человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

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Отмечается, что украинские авиакомпании за указанный период сократили перевозку пассажиров по сравнению с январем-октябрем 2019 года на 64,2% – до 4,272 млн человек.

Международные перевозки сократились на 65% – до 3,835 млн пассажиров.

Согласно сообщению, количество коммерческих рейсов, выполненных украинскими авиакомпаниями, в январе-октябре сократилось на 57,2% - до 37,8 тыс. рейсов. Из них количество международных рейсов сократилось на 59,8% - до 30 тысяч.

Международный аэропорт «Киев» им. Сикорского в январе-октябре обслужил 646,6 тыс. пассажиров, что на 71,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в январе-сентябре этого года перевезла 1 млн 451 тыс. 332 пассажира, из которых 1 млн 4 тыс. 852 – пассажиры регулярных рейсов и 446 тыс. 480 – пассажиры чартерных рейсов.

Подсчитанные убытки

22 октября 2020 года Международная ассоциация воздушного транспорта обратилась к правительствам стран мира с просьбой отменить карантин для путешественников, заменив его тестированием на COVID-19.

По прогнозам IATA, в 2020 году количество пассажиров сократится как минимум на 70% по сравнению с 2019 годом для поездок в/из/внутри Европы. Ожидалось, что в 2020 году полетят всего 340 миллионов путешественников в регионе по сравнению с 1,2 миллиардами в 2019 году.

Всемирная туристская организация ООН заявила о том, что туристический поток в мире в первом полугодии 2020 года сократился на 65% из-за пандемии коронавируса. Всего не состоялось около 440 млн поездок, что привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора.

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Автор: Павел Степанец