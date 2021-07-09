Вместе с увеличением пассажиропотока Международный аэропорт "Харьков" на 15% увеличил количество обслуженных вылетов.

Международный аэропорт «Харьков» по итогам июня впервые с начала пандемии превзошел собственные показатели.

Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта «New Systems AM», входящая в группу DCH Александра Ярославского.

«В июне 2021 общий пассажиропоток Международного аэропорта «Харьков» составил 126,9 тысячи человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период докарантинного 2019 года, когда этот показатель составлял 121,4 тысячи. Рост мы фиксируем впервые с начала пандемии», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Для корректности данных все показатели текущего года сверяются с 2019 годом, который был благополучным для сферы авиационных пассажирских перевозок.

Вместе с увеличением пассажиропотока Международный аэропорт «Харьков» на 15% увеличил количество обслуженных вылетов: «Всего за июнь их было совершено 587, два года назад было 510. В частности, было совершено 368 международных вылетов — это на 7% больше, чем за аналогичный период 2019», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Рост пассажиропотока произошел, в частности, благодаря открытию новых направлений из Харькова. SkyUp Airlines запустила регулярные рейсы из первой столицы Украины в Ираклион (Греция), Тиват (Черногория), а также возобновила рейсы в болгарский Бургас. Pegasus Airlines наладила регулярное сообщение из аэропорта "Харьков" в турецкий Бодрум — ранее по этому направлению из Харькова осуществлялись только чартерные рейсы.

Билеты уже доступны на сайтах перевозчиков, у туроператоров, на сайте или в кассах аэропорта. Но при планировании поездок все еще нужно уточнять актуальные правила посещения выбранной страны, а также правила въезда в Украину.

Международный аэропорт «Харьков» (http://hrk.aero/) – один из ключевых инфраструктурных объектов первой столицы Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше $ 107 млн. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащей ему взлетно-посадочной полосы.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных авиасообщений позволило харьковскому аэропорту уже по итогам 2018 года установить исторический рекорд — за год его услугами воспользовались 1,3 миллиона путешественников. По количеству пассажиров Международный аэропорт «Харьков» входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году аэропорт «Харьков» первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр – здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта «Днепр».

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Автор: Иван Бойко