Коронавирус снизил вредные выбросы от транспорта на 36%

Мировой уровень выбросов CO₂ снизился на 17%.

Научно-исследовательская организация Global Carbon Project изучила влияние пандемии COVID-19 на глобальный уровень выбросов углекислого газа и выяснила, что ограничения, введенные правительствами разных стран, сократили дневные показатели в среднем на 17 процентов.

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Наибольшие отклонения зафиксированы в транспортном секторе (-36 процентов), который генерирует 20,6 процента мирового CO₂. Отчет опубликован в журнале Nature.

Согласно данным Global Carbon Project, пандемия резко изменила структуру спроса на энергоносители по всему миру. Инфекция и последующее введение ограничений спровоцировали остановку промышленных предприятий и привели к значительному снижению количества поездок на транспорте. В среднем дневные показатели выбросов углекислого газа на начало апреля упали на 17 процентов, а пиковые значения для отдельных стран доходили до 26 процентов. Причем наибольшее влияние оказал наземный транспорт (сам сектор упал на 36 процентов, но обеспечил 43-процентное снижение глобальных выбросов CO₂), за которым следуют промышленность (-19 процентов от средних значений 2019 года), энергетический сектор (-7,4 процента) и авиация (-60 процентов).

В исследовании указано, что объемы выбросов CO₂ в транспортном секторе продолжали расти даже несмотря на ужесточение экологических норм и популяризацию заряжаемых гибридов и электрокаров. Правительствам следует учесть уроки пандемии и скорректировать свои экологические программы.

На основе этой статистики организация делает прогноз. Если все ограничения будут сняты к середине июня, то мировой уровень выбросов углекислого газа снизится на четыре процента. В случае сохранения хотя бы части из них до конца года, падение составит восемь процентов.

Другое исследование, проведённое YourParkingSpace.co.uk, связывает улучшение качества воздуха с неизбежным ростом популярности электромобилей. Считается, что после прекращения пандемии люди не захотят покупать машины с ДВС, а будут массово пересаживаться на «зеленые» модели, передает motor.ru.

Мнение, что вызванная инфекцией «встряска» ускорит переход на электромобили, поддерживает и главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон. Топ-менеджер считает, что повлиять на это могут только власти, которым «нужно тратить деньги на продвижение новых технологий, а не старых».