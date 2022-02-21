Министерство инфраструктуры считает ситуацию некритической, но пока не может назвать точную цифру, сколько уже потеряла экономика.

Убытки авиационной отрасли Украины из-за возможного полномасштабного вторжения российских войск не являются критическими для отечественной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Что касается убытков отрасли – мы считаем. Мы видим, что происходит. Ситуация меняется каждый день, поэтому когда мы выйдем из этого кризиса, мы сможем точно сказать, какие цифры. Относительно экономики в целом, я думаю, что говорить о критических последствиях рано, потому что международное сообщение происходит, аэропорты пассажиропоток принимают, обслуживают, получают соответствующие средства от авиакомпаний. Я считаю, что пока ситуация некритичная", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, на фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.

13 февраля Кабинет министров принял решение о выделении 16,6 млрд грн на обеспечение безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. Средства будут выделены Министерству инфраструктуры для обеспечения безопасности полетов на территории Украины в период с 14 февраля до урегулирования внешнеполитических угроз путем размещения этих средств на счете условного хранения министерства.

Однако некоторые иностранные авиакомпании временно прекратили сообщение с Украиной.

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