В авиакомпании уточнили что лизингодатели позволят вернуть самолеты в Украину после деэскалации ситуации, связанной с военными рисками.

Американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH, являющиеся лизингодателями украинского лоукостера Bees Airline, потребовали вывeсти за пределы Украины принадлежащие им четыре Boeing 737-800.

Об этом сообщает Avianews.com.

"14 февраля мы были вынуждены перегнать один самолет во Францию и сегодня-завтра должны перегнать остальные самолеты", — заявили в Bees Airline.

Отсутствие своего флота означает, что Bees Airline придется отменять рейсы или корректировать расписание и нанимать самолеты в других авиакомпаниях для вывоза людей.

"Мы просим пассажиров отнестись с пониманием к возможным задержкам рейсов и изменениям в расписании. Прилагаем максимум усилий для стабилизации ситуации и выполнения всех рейсов по планируемому расписанию", — заявили в Bees Airline.

В авиакомпании уточнили что лизингодатели позволят вернуть самолеты в Украину после деэскалации ситуации, связанной военными рисками.

Bees Airline:

Bees Airline – украинский лоукост авиаперевозчик. Базируется в аэропорту Жуляны им. Сикорского в Киеве.

Угроза вторжения России в Украину:

В начале февраля 2022 глава министр обороны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что нападение на Украину может произойти 15 февраля.

При этом в ЕС и США пообещали, что в случае вторжения РФ в Украину будут введены серьезные санкции.