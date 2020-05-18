От Криклия в Раде требуют объяснений по поводу победителя тендера на питание пассажиров "Интерсити" - СМИ

«Гринед» обошла в конкурсе такие известные компании, как WOG и Socar, а «дочка» австрийской компании «До Енд Ко» и вовсе покинула конкурс ещё во время торгов.

Победителем тендера на обеспечение питания пассажиров поездов «Интерсити» и «Интерсити+» стала никому не известная компания «Гринед» без соответствующего опыта в предоставлении подобных услуг, - пишут УНН.

«Гринед» обошла в конкурсе такие известные компании, как WOG и Socar, а «дочка» австрийской компании «До Енд Ко» и вовсе покинула конкурс ещё во время торгов. Её представители заявили, что происходившее на конкурсе не имело ничего общего с экономикой и качеством обслуживания.

Компания «Гринед», по информации УНН, своей победой обязана Вячеславу Горбатко, который ранее уже обеспечил победу в тендере на обслуживание пассажиров VIP-терминала аэропорта «Борисполь» компании «Тили Лтд». В то время он в «Борисполе» возглавлял службу закупок. В настоящее время Горбатко является начальником Управления ресурсного обеспечения «Украинской железнодорожной скоростной компании» (УЗСК). Он же входил и в состав конкурсной комиссии скандального тендера.

Владислава Криклия народные депутаты вызвали на заседание подкомитета железнодорожного транспорта Верховной Рады, на котором потребуют от него объяснений, на каком основании победа была присуждена компании без истории и опыта в обслуживании многомиллионного пассажиропотока.

«По сути того, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая предоставляла кейтеринговые услуги фирме своего же владельца, была допущена. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально», - приводит УНН слова народного депутата Николая Величковича,

Напомним, это далеко не первый коррупционный скандал, в котором оказалось замешано Министерство инфраструктуры, возглавляемое Криклием. Из-за сложившейся репутации коррупционера и открытых уголовных дел в СМИ заговорили о скорой отставке Криклия. Он и сам к ней уже готов. «Отправят, так отправят», - сказал недавно Криклий журналистам.