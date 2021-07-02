Бумажные билеты на проезд в общественном транспорте Киева окончательно выйдут из обращения с 14 июля.
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на КП «Киевпастранс».
Как отметили в транспортном предприятии, в течение последнего года разовые бумажные билеты постепенно выводили из обращения.
"Первым на е-билет перешел фуникулер – с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября – на городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке. Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля. Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров", - прокомментировали в "Киевпастрансе".
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Обращается внимание, что льготные категории населения по-прежнему продолжат пользоваться своими льготами.
Также отмечается, что на наземном транспорте вводится усиленный контроль. Для усиления качества разъяснительной работы предприятие обратилось в полицию.
Пассажирам напоминают, что электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев Цифровой», их также можно приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты также можно приобрести в кассах Киевского метрополитена.
Общественный транспорт Киева
В киевском общественном транспорте с 1 июля кондукторы не работают.
Спикер КП "Киевпастранс" Олег Грищак в эфире коммунального телеканала "Киев" посоветовал всем гостям города, которые приехали на непродолжительный период, заранее определиться со способом оплаты проезда в городском транспорте.
Штраф за проезд без билета составляет 160 грн.
Отказ от бумажных билетов старого образца для одноразового проезда в столичном наземном транспорте связан с внедрением в городе единого электронного билета.
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