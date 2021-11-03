В компании отметили, что летом возрос спрос на перелеты.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о получении первой операционной прибыли с начала пандемии коронавируса. Показатели в третьем квартале улучшились благодаря высокому спросу летом.

Об этом пишет агентство Reuters.

В компании отметили, что спрос на перелеты летом увеличился благодаря ослаблению карантинных ограничений, что в итоге положительно отразилось на финансовых результатах.

Lufthansa сообщила о скорректированной прибыли до уплаты процентов и налогов в размере 17 миллионов евро. В прошлом году за аналогичный период был зафиксирован убыток в размере 1,262 миллиарда евро.

Читайте такжеЧасть украинских авиакомпаний могут потерять право на полеты в Европу: кого это коснетсяПри этом выручка компании в третьем квартале выросла почти вдвое - до 5,2 миллиарда долларов.

В компании ожидают, что в четвертом квартале также получат прибыль, но это возможно при условии дальнейшего спроса на полеты.

Кроме того, отмечается, что количество новых бронирований уже составляет 80% от уровня 2019 года. Ситуация стала улучшаться благодаря возобновлению деловых поездок и увеличением числа пассажиров на дальнемагистральных рейсах, в частности спрос вырос на билеты в США.

Как ранее сообщал УНИАН, Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) презентовала перечень чартерных программ, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022.

Автор: Анастасия Горбачева