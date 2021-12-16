Обходная является частью важнейшей трассы региона Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань.

В Черкасской области открыли движение по объездной города Тальное, которую полностью отремонтировали. 10 км стали образцовой дорогой с новым дорожным покрытием с предварительно укрепленной основой, разметкой, барьерным ограждением и освещением, заявляет Укравтодор.

Участок начинается в селе Соколивочка и идет до бывшего аэропорта возле Тального. Кроме того, отремонтировали путепровод на 175-м км дороги и мост через Горный Тикич. Ремонт выполняли по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Обходная является частью трассы Н-16 Золотоноша – Черкассы – Смела – Умань – ключевой для региона, поскольку она связывает левобережную и правобережную части Черкасской области.

"Н-16 – одна из тех дорог, которую системно восстанавливаем по маршрутному принципу. Суммируя ремонтные работы на этой дороге в течение двух лет, получим 127,7 км. Автодорогу Н-16 отремонтировали почти на всей протяженности. Тендер на ремонт последних 9 км уже проведен и определен победитель. В следующем строительном сезоне работы на этой дороге будут завершены", – заявил замглавы Укравтодора Андрей Ивко.

Всего по программе "Большая стройка" в Черкасской области за 2 года обновили 394,2 км дорог государственного значения.

В Укравтодоре также добавили, что до конца года будет введен в эксплуатацию Южный обход Днепра протяженностью 7,1 км. Уже завершен ремонт северной части кольцевой дороги Харькова, который также является частью трассы М-03 протяженностью 57 км. В 2022 году финиширует строительство 8 км Северного обхода Ровно.

Ранее сообщалось, что по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Черкасской области за 2 года отремонтируют 85 км трассы М-05 Киев – Одесса.

Автор: Иван Бойко