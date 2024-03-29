Благодаря ему можно будет организовать международные перевозки по Тисе с выходом к большим судоходным рекам.

На Закарпатье на берегу Тисы планируют построить речной порт с мультимодальным терминалом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

По его словам, в ОВА с запросом о выделении земельного участка для такого объекта обратилось государственное предприятие "Администрация речных портов". Перспективы реализации этого проекта уже обсудили во время совещания совместно со специалистами профильных департаментов областной военной администрации, бассейнового управления водных ресурсов Тисы, пограничниками.

Билецкий отметил, что мультимодальный терминал - это производственно-перегрузочный комплекс, который используется для погрузки, разгрузки, хранения грузов и тому подобное. Он может быть расположен на территории железнодорожных станций, аэропортов, морских и речных портов.

Видео дня

"Речь идет о том, что благодаря ему можно организовать международные перевозки Тисой с выходом к большим судоходным рекам", - информируют в ОВА.

Обращается внимание, что речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья.

Самая большая река Закарпатья - что известно о Тисе

Тиса имеет длину почти тысячу километров (966) и является крупнейшей рекой Закарпатья. Она протекает через пять стран: Украину (Закарпатская область), Румынию, Словакию, Венгрию и Сербию и впадает в Дунай. Начало берет на территории Раховского района в результате слияния двух маленьких рек - Черной и Белой Тисы.

Практически до прошлого столетия Тиса считалась рекой безумной, непредсказуемой, страшной. За последние сто лет она заметно обмелела, но все равно имеет сильное течение.

После полномасштабного вторжения по Тисе в Венгрию пытаются бежать украинские уклонисты. Многие из этих попыток заканчиваются трагически, поскольку уровень воды в горной реке периодически поднимается и течением сносит все, что попало в воду.

Вас также могут заинтересовать новости: