В начале июле компания открыла новый офис на тысячу сотрудников в центре Одессы.

Основанная в Германии крупнейшая онлайн-платформа по продаже автомобильных запчастей АUTODOC, офис которой недавно открылся в Одессе, готовится выйти на биржу.

Как сообщает AIN, компания проведет IPO во Франкфурте, ее капитализацию оценивают в 11,9 млрд. долларов (10 млрд евро).

Оценкой компании с апреля занимаются банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase & Co., окончательная стоимость пакета акций будет известна ближе к завершению этого процесса, сроки которого пока не уточняются.

Отметим, АUTODOC называют "Amazon для автомобилей". На платформе продается 3,7 миллионов запчастей для легковых и грузовых автомобилей.

Компания была основана в 2008 году в Берлине, а свое нынешнее название получила в 2015 году. Сейчас ежегодный оборот АUTODOC превышает 1 млрд. евро.

АUTODOC оперирует в 27 странах мира и имеет офисы в Германии, Молдове, Польше и Украине, в которых работают более 4 тысяч сотрудников.

В начале июле компания открыла новый офис на тысячу сотрудников в центре Одессы. На открытие из Берлина прибыли учредители компании, а так же посол Анка Фельдгузен. Один из основателей — Макс Вегнер, в Одессе у него ряд инвестиционных проектов связанных с туристической инфраструктурой. Так же он занимается благотворительностью. Макс Вегнер поддерживает благотворительные проэкт "Добрый обед" и фонд "Корпорация монстров", оказывает поддержку спортсменам, а так же участвует в социальных проектах имеющих связи с Германией.

Автор: Григорий Бондарь