Все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

В понедельник, утром 16 сентября, из-за наводнения в Центральной Европе отменены некоторые поезда, часть изменила направление движения, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Так, согласно сообщению, рейс Вена - Киев - Вена сегодня курсирует как Будапешт - Киев - Будапешт.

Отмечается, что другой рейс сообщением Чоп - Вена венгерскими вагонами класса "Интерсити" также ограничен до Будапешта.

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При этом рейсы Прага - Перемышль - Прага отменены.

"Рейс Прага - Чоп следует в объезд и прибудет в Чоп +2 часа к расписанию. Из Чопа - по графику", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укрзализнице" отметили, что все поезда в сообщении Украины и Варшавы, Хелма, Перемышля, Кошице, Будапешта, Захони курсируют без изменений.

Наводнения в Европе - последние новости

Центральную Европу накрыли мощные дожди, возникли наводнения. Так, в Румынии от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах, были погибшие. Также из-за наводнения на польско-чешской границе на неопределенное время были закрыты два пункта пропуска, поскольку они не могли работать.

15 сентября сообщалось, что в связи с наводнениями, затопившими Польшу и Чехию, ожидались изменения в курсировании международных поездов из и в Украину, некоторые рейсы были отменены.

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