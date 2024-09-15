Из-за наводнений в Польше и Чехии некоторые рейсы отменены.

В связи с наводнениями, затопившими Польшу и Чехию, ожидаются изменения в курсировании международных поездов из Украины, некоторые рейсы отменены. Об этом сообщает Укрзализныця в своем телеграм-канале.

Так, согласно сообщению, сегодня отменен рейс Вена - Будапешт - Киев. Пассажиры с билетами в Вене должны подойти к информационно-сервисному пункту и получить ваучеры на бесплатное поселение.

Рейс Киев - Будапешт - Вена будет следовать только в Будапешт.

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При этом рейсы Чоп - Вена - Чоп будут ехать от конечной до конечной.

"Рейсы Прага - Перемышль - Прага пока не способны проехать затопленный участок на границе Чехии и Польши. Завтра ожидается челночное движение от Праги до границы и от Перемышля до границы с автобусным трансфером вокруг подтопленного участка", - сообщают в "Укрзализныце".

В то же время поезда из/в Варшаву, Хелм и Кошице курсируют без изменений и по графику.

Наводнения в Европе - что известно

Как сообщал УНИАН, центральную Европу накрыли мощные дожди, возникли наводнения. В частности в Румынии от наводнений пострадали 19 сел в восьми уездах, есть погибшие. Из-за наводнения на польско-чешской границе на неопределенное время закрыли два пункта пропуска, поскольку они не могут работать.

А сегодня польский город Строне-Шленске (Нижнесилезское воеводство) оказался под водой из-за прорыва дамбы на реке Моравка. Для помощи в эвакуации местных жителей был направлен вертолет Ми-17.

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