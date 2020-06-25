В УЗ рассказали, когда восстановят железнодорожное сообщение на Прикарпатье

По предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов сегодня в 22:00.

Акционерная компания "Укрзализныця" сегодня в 22:00 восстановит железнодорожное сообщение на Прикарпатье

Как сообщила пресс-служба компании, сегодня железнодорожники закончат работы по восстановлению закрытых из-за непогоды участков и запустят первые пригородные поезда.

В частности, в рейсы отправятся поезда Коломыя - Снятин и Ивано-Франковск - Яремче.

"В течение нескольких дней путейщики "Укрзализныци" проводят активные восстановительные работы на участках пути, которые были закрыты в результате масштабных паводков на Прикарпатье. Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро 25 июня последствия непогоды ликвидированы на 9 участках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные работы проводились в районе рек Днестровско-Прутского бассейна, где из-за продолжительных осадков были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры.

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"Сейчас восстановительные работы завершены на перегонах Делятин - Яремче, Яремче - Микуличин, Долина - Выгода. Продолжаются работы на перегонах Микуличин - Ворохта, Бурштын - Галич, Калуш - Бочаров и Заболотов - Видинев. В общем железнодорожники расчистили более 300 куб. м селей и восстановили более 900 куб. м насыпей и балластной призмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным прогнозам, последний перегон будет открыт для движения поездов сегодня в 22:00.

Также путевые работники проводят внеплановые осмотры и обходы для выявления повреждений и их оперативного устранения.

Как сообщал УНИАН, из-за паводков на Прикарпатье "Укрзализныця" временно отменила курсирование ряда пригородных поездов.

Так, с 24 июня не ходят 4 пригородных поезда: Коломыя - Снятин, Снятин - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта. Также с 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование поездов Снятин - Коломыя, Коломыя - Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск.

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