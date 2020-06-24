В западной части Украины из-за наводнений отменили ряд поездов

Также, по словам министра Криклия, может временно задерживаться доставка почты в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

В западной части Украины в результате наводнений с 24 июня не будут ходить ряд поездов и временно будет задерживаться доставка почты.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

"С 24 июня не будут ходить 4 пригородных поезда: Коломыя - Снятин, Снятин - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта. С 25 июня "Укрзализныця" отменила курсирование 3-х поездов: Снятин - Коломыя, Коломыя - Снятин, Ворохта - Ивано-Франковск", - цитирует пресс-служба Криклия.

Также, по словам министра, в результате непогоды может временно задерживаться доставка почты в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

«Речь идет о 91 населенном пункте Ивано-Франковской области, населенных пунктах бассейна реки Прут и 4 отделениях "Укрпочты" в Черновицкой области. Вместе с тем, уже восстановлена работа отделений "Укрпочты" в Раховском районе Закарпатской области. А в большинстве населенных пунктов, пострадавших от непогоды, уже произведены выплаты пенсий и социальных пособий", - отметил Криклий.

По словам министра, продолжается ликвидация последствий наводнений для возобновления беспрепятственного движения по железной дороге и автодорогам.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин - Ворохта. Поэтому со вчерашнего дня было временно приостановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск. Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути. Последствия подтоплений на дорогах ликвидируют Службы дорог вместе с подрядчиками. Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24. Работы не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7. Деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды координирует лично премьер-министр", - отметил Криклий.

Сообщается, что закрыт для движения поездов перегон Заболотов - Видинев, а в городе Галич Ивано-Франковской области перекрыто движение на автомобильном мосту через Днестр.

Также, в селе Микуличин Яремчанского района ликвидированы сотни тонн камней и горной породы на узком горном участке дороги и возобновлен проезд.

"На 49-м километре автодороги Р-24 Татаров - Каменец-Подольский произошел сдвиг горных пород вблизи Буковецкого перевала. Движение по дороге перекрыто. Для ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечения проезда работает техника автодорожных предприятий", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в результате осложнения погодных условий в западных областях Украины подтоплены 197 населенных пунктов. В Ивано-Франковской области погибли три человека.

Всего в результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, повреждено еще 427,5 километра и 130 мостов. Отселены 285 человек, 1850 метров берегоукреплений разрушено.

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