В Украине заработало приложение для проверки истории штрафов у водителей

Приложение доступно для операционных систем Android от Google и iOS от Apple.

Министерство внутренних дел Украины запустило мобильное приложение "Штрафы ПДД", позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) и оплатить их.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Мобильное приложение доступно для операционных систем Android от Google и iOS от Apple.

Кроме этого, МВД разработало Telegram-бот "Штрафы ПДД", с помощью которого можно оформить подписку на транспортное средство и также уплатить штраф с использованием банковской карты.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство внутренних дел Украины и платежно-информационный сервис для водителей "Штрафы UA" обновили мобильное приложение "Штрафы UA", с помощью которого можно будет не только уплатить штраф, но и проверить историю и статус штрафов.

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