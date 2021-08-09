Окончательное решение должен принять Кабинет министров.

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" проголосовал за назначение главой правления компании Александра Камышина. Соответствующее решение принято на заседании Наблюдательного совета 7 августа.

Окончательное решение должен принять Кабинет министров.

Александр Камышин известен в аграрных кругах как издатель Latifundist Media, а также совладельцем нескольких аграрных компаний, среди которых холдинговая компания "Грано Груп", Североукраинская агропромышленная компания", Репкинское ХПП. Также он является совладельцем системы фарм-менеджмента Агроонлайн и сервиса контроля земельного банка Feodal.Online и бирже Zernovoz.ua. Александр Камышин является управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital, ранее работал инвестиционным менеджером в SCM.

Напомним, 30 апреля Временная следственная комиссия Верховной Рады по проверке и оценке состояния АО "Укрзализныця" приняла решение признать работу наблюдательного совета во главе с Шевки Анджунером и правления УЗ во главе с и.о. Иваном Юриком неудовлетворительной и обратилась в Кабинет министров с требованием уволить исполняющего обязанности главы, а также членов правления компании.

Совет нацбезопасности по итогам заседания 30 июля инициировал введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирования полноценных органов управления общества из-за критического состояния предприятия, которое представляет угрозу нацбезопасности.

Также СНБО поручил Кабинету Министров временно до избрания нового состава правления возложить обязанности главы "Укрзализныци" на министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Автор: Григорий Бондарь