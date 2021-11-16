Правым проездом движение планируют открыть за несколько дней.

В селе Малое Ладыжино Полтавского района завершилось строительство двух мостов через реку Ладыжено на км 365+706 трассы М-3 Киев – Харьков. Работы проведены по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

"Искусственные сооружения находятся на км 365+706 автодороги. Через несколько дней планируем открыть движение по правому проезду. В рамках капитального ремонта на этом участке построено два новых моста (левый и правый) по 3 прогона. На завершающем этапе устройство дорожной одежды на подходах к сооружениям", – говорится в сообщении.

Работы, как отмечает областная служба автодорог, выполняются в рамках общего между Укравтодором и World Bank Ukraine Проекта развития дорожной отрасли.

Напомним, Президент Владимир Зеленский ранее отметил среди планов программы "Большая стройка" на 2021 год ремонт и строительство 245 мостов по всей Украине.

Автор: Иван Бойко