К ремонтным работам привлечены около 20 человек и 10 единиц спецтехники

Укравтодор строит транспортную развязку на Харьковской кольцевой дороге в сторону Роганьского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков – Щербаковка в районе Экопарка, сообщили в ведомстве.

"Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км. В прошлом году восстановили дорожное покрытие на 3-х участках общей протяженностью более 55 км", – напомнили там.

Сейчас спецтехника и дорожники очищают разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи. После чего дорожники приступят к аварийному ремонту поврежденных участков дороги, ремонту барьерной ограды и автопавильонов, замене дорожных знаков, планировке обочин и т.д.

К ремонтным работам привлечено около 20 человек и 10 единиц спецтехники.

"Завершить ремонт Харьковской окружной дороги планировали в этом году, но из-за полномасштабного военного вторжения России в нашу страну все инфраструктурные объекты на паузе", – отмечают в Укравтодоре.

Вследствие этого надлежащий проезд дорожники обеспечивают на важных транспортных участках, чтобы гуманитарная помощь и все необходимые грузы были вовремя доставлены нуждающимся.

Напомним, что ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко побывал в городе Чугуеве на Харьковщине, где в результате войны разрушены 18 и частично повреждены 177 жилых домов. В настоящее время власти города работают над предоставлением жилья пострадавшим гражданам, проинформировал он.