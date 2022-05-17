Завершены восстановительные работы на дороге Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград, расположенной в Днепропетровской области.

Об этом проинформировал первый заместитель руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко.

"Одно из направлений нашей деятельности – ремонт автомобильных дорог, важных для жизнедеятельности страны. Это так называемые "дороги жизни". Ими раненых граждан везут в медучреждения, эвакуируют гражданских, везут гуманитарную помощь", – пояснил он.

Трасса Р-51 является одной из таких ключевых дорог. До войны ее планировали капитально восстановить, однако боевые действия заставили дорожников отсрочить ремонт. Сейчас наиболее разрушенный участок Р-51 был починен в рамках эксплуатационного содержания. Быстро и с минимальными затратами "дорогу жизни" сделали не только проездной, но и крепкой и надежной, отметили в Укравтодоре.

"Полномасштабное российское вторжение вынудило поставить на паузу все масштабные проекты строительства и ремонта дорожной инфраструктуры страны. Сейчас главный фокус в работе Укравтодора – восстановление транспортного сообщения. На освобожденных территориях убираем дороги от остатков военной и гражданской техники, возводим переправы рядом с уничтоженными мостами", – рассказал Ивко.

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о восстановлении сообщения между Киевом и Полтавой по дороге М-03.