Это возможно лишь временно.

Польские фермеры планируют с 13 марта временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец". Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного марафона "Единые новости".

"По состоянию на утро, в очередях находится где-то 2300 грузовиков совокупно на всех направлениях, где польские фермеры затрудняют или практически делают невозможным проезд грузовых транспортных средств. Больше всего это наблюдается напротив пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", - сказал Демченко.

По его словам, сейчас самая сложная ситуация сложилась на направлениях пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини". Там польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют в сторону Польши. За прошедший день показатели были нулевые. В то же время выезд в сторону Украины за вчерашний день в направлении "Ягодина" пересекли около 70 грузовых транспортных средств, а "Шегини" - около 20.

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"Также сегодня ночью от польской стороны мы получили информацию, что польские фермеры, вроде бы, решили прекратить временно блокирование движения в направлении пункта пропуска "Краковец". По информации, которую нам сообщили, это может продолжаться где-то до 13 числа. Но будет ли соблюдено это, действительно ли до 13 числа разблокируют направление пункта пропуска "Краковец" - будем видеть", - добавил Демченко.

Кроме того, он отметил, что польские фермеры не препятствуют движению для легковых автомобилей и автобусов, пересекающих границу.

Ситуация на границе Польши с Украиной - что известно

С 9 февраля польские фермеры возобновили блокирование границы возле Украины, требуя ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и выхода Польши из "зеленого" соглашения Евросоюза.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что только в феврале 2023 года из-за блокады украинско-польской границы бюджет Украины недополучил 8 млрд гривен.

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