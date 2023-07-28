В Черном море навигация кораблей и судов к портам, подконтрольным Украине, пока отсутствует полностью.

Украинские морские порты не имеют сейчас возможности принимать торговые суда, поскольку РФ объявила северо-западную часть моря закрытой для навигации. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В Черном море навигация кораблей и судов к портам, подконтрольным Украине, пока отсутствует полностью. Потому что нет возможности у портов принимать суда, нет навигации в территориальном море Украины, поскольку еще с марта 2022 года Россия объявила северо-западную часть Черного моря закрытой для навигации", - акцентировала Гуменюк.

Она напомнила, что тогда было объявлено, чтобы все суда немедленно зашли в порты и не находились в территориальном море Украины, потому что это территория "контртеррористической операции".

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"Это сообщение мореплавателям россияне переправили через центр сообщений, который находится в Испании, и оно принято всеми капитанами судов во внимание, в соответствии с нормами международного морского права", - отметила Гуменюк.

Она пояснила, что дальше функционирование навигации было согласовано исключительно в рамках зерновой инициативы. "В пределах конкретного транспортного коридора, который назывался "зерновым". И обеспечивалась безопасность компонента Силами обороны Украины, а другие компоненты, обеспечивались гарантией ООН и Турцией", - подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что в Черном море сейчас активная навигация наблюдается только вокруг побережья Крымского полуострова, то есть временно оккупированного территориального моря Украины.

"Там происходит навигация и рыболовецких судов, и торговых судов, которые в противоречие тому, что Украиной провозглашены эти порты закрытыми, потому что они находятся под оккупацией, все же продолжают там курсировать и проводить грузовые операции, перемещать грузы. Это исключительно сейчас происходит в интересах страны-агрессора, поэтому очевидно, что тем судам они (россияне - УНИАН) не угрожают. Но, если каждый раз так будет, как с этим судном, запись (перехваченная украинскими пограничниками - УНИАН) которого мы все услышали, это означает, что любое судно, которое они заподозрили в намерении направляться в Украину, будет получать вот такое информирование-предупреждение угроз", - акцентировала Гуменюк.

Россия блокирует навигацию в Черном море

Как сообщал УНИАН, после срыва Россией "зернового соглашения" 17 июля 2023 года, в рамках которого морским путем происходил экспорт украинского зерна, военные РФ начали наносить массированные ракетно-дроновые удары по портовой инфраструктуре юга Украины и по хранилищам с зерном.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда в Черном море, которые направляются в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения". Кремль фактически объявил о морской блокаде Украины.

26 июля о росте риска насилия в Черном море после срыва РФ "зерновой сделки", предупредили в разведке Великобритании. Отмечалось, что Черноморская зерновая инициатива сдерживала возникновение боевых действий в Черном море.

28 июля стало известно, что в Черном море российские военные уже угрожают торговым судам. Украинские пограничники смогли перехватить угрозы российского корабля торговому судну в Черном море. Пограничники обнародовали соответствующую запись, которая зафиксировала, как захватчики требуют, чтобы экипаж судна сообщил о своей национальной принадлежности и предоставил сведения относительно груза, который есть на борту.

В перехвате оккупант говорит: "Я предупреждаю вас о запрете движения в порты Украины. Также перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза. Страна, под флагом которой направляется судно, считается втянутой в конфликт в Украине".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал такие действия российских военных "методами террористов" и акцентировал, что российские военные корабли угрожают гражданским в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права.

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