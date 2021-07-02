За две недели, прошедшие после обсуждения проблем в области морских и речных перевозок, новое руководство Министерства инфраструктуры во главе с министром Александром Кубраковым выполнило большой объем работы и отчиталось об уже достигнутых результатах. Подробный факт-чекинг выполнения договоренностей с моряками размещен на официальной странице Мининфраструктуры в Facebook.

О помощи министерства морякам договоренность была достигнута 14 июня. Через две недели уже можно говорить о шести произошедших изменений, которые должны облегчить условия работы 150 000 украинских моряков.

Так, 1 июля Верховная Рада проголосовала за отмену обязательной периодической аттестации моряков. Законопроект №3944, которым вносятся необходимые изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины, был поддержан 330 депутатами. Ранее переаттестация моряков сопровождалась необходимостью давать взятку в размере 5-8 тысяч долларов.

Также с 24 июня моряки уже могут видеть свои ошибки, допущенные в ходе тестирования. Мининфраструктуры планирует дополнительно разработать учебное пособие для подготовки к тестированию.

Само тестирование в перспективе планируется проводить на базе норвежской системы Crew Evaluation System (CES) 6.0. С 1 сентября в Украине должно начаться экспериментальное тестирование системы. Для этого Кабмин уже принял соответствующее постановление.

Кроме этого, по многочисленным просьбам моряков, проводится замена руководства Государственной службы морского и речного транспорта Украины. Бывший и.о. главы Госслужбы уже сложил свои полномочия, по выбору новой кандидатуры уже проводится конкурс.

Отдельно стартовал совместный проект Мининфрастуры, Минцифры и TAPAS Project, в ходе которого должен быть создан прозрачный сервис для моряков на портале государственных услуг "Дія".

Также Мининфраструктуры сообщает о планах передачи всех IТ-продуктов Морской администрации на баланс министерства.

Как известно, украинские моряки высоко востребованы на международном рынке морских перевозок, однако из-за коррупционной составляющей в отрасли в Украине до последнего времени вынуждены были платить большие взятки для продолжения своей деятельности.

Суммарный ежегодный доход бюджета от деятельности украинских моряков оценивается в размере 3-4 млрд долларов.

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Автор: Иван Бойко