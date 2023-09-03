Пресс-служба "Укрзализныци" опубликовала соответствующие графики движения.

Количество пригородных поездов между Киевом и Васильковым решили временно увеличить. В "Укрзализныце" объявили о назначении нескольких дополнительных ускоренных поездов, которые будут курсировать до 30 сентября.

В дальнейшем решение о продолжении их использования будет рассматриваться отдельно, отмечает пресс-служба "УЗ".

Расписание движения поездов с пригородного вокзала Киев-Пассажирский до станции Васильков-Центр:

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08: 34-09: 31 (поезд № 6049);

16: 36-17: 26 (поезд № 6051);

18: 37-19: 27 (поезд №6053).

Расписание движения поездов со станции Васильков-Центр до пригородного вокзала станции Киев-Пассажирский:

07:28-08: 24 (поезд № 6050);

09: 41-10: 32 (поезд №6052);

17: 36-18: 26 (поезд №6054).

Отмечается, что поезда будут курсировать по соответствующему графику ежедневно. Исключением станут только выходные дни. Остановки во время путешествия предусматриваются на станциях: Боярка, Тарасовка, Вишневое, Караваевые Дачи.

"Укрзализныця" обновила плацкарты для поездов маршрута Киев-Черновцы

Напомним, ранее в "УЗ" анонсировали летние смены для поездов, которые курсируют по маршруту №7/8 Киев-Черновцы. Для них добавили свежемодернизированные плацкартные вагоны с современными кондиционерами, вакуумными туалетами и управляемым освещением помещения. В компании отмечали, что в рамках обновления соединили фирменные вагоны, ориентированные на более привередливого пассажира, с более доступными по цене вариантами.

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