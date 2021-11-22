Ранее в столице перенесли повышение стоимости проезда на весну.

Вероятное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Киева в среднесрочной перспективе увеличит количество автомобилей на дорогах.

Такой прогноз озвучил в комментарии UBR.ua эксперт в сфере городского планирования, директор компании A+С Украина Дмитрий Беспалов. При этом в ближайшем будущем пассажиры коммунального транспорта не будут иметь других альтернатив и продолжат пользоваться им по новой цене за проезд.

По словам эксперта, часть пассажиров все же могут пересесть на маршрутки, которые пока не собираются повышать стоимость проезда. Такой переток, по прогнозу Беспалова, не превысит 10-15%. Эксперт также констатировал отсутствие альтернатив системе коммунального транспорта столицы.

Что касается личного автотранспорта, то, по его словам, в ближайшем будущем машин на дорогах больше не станет. Это объясняется тем, что практически все владельцы авто сегодня пользуются ими. Коэффициент автомобилепользования в украинской столице достигает 90%, в то же время в Европе этот показатель составляет 30-50%. Таким образом, можно констатировать то, что пассажирами общественного транспорта в Киеве сегодня являются те, кто пока не может позволить себе покупку машины.

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"Вряд ли в ближайшее время в Украину приплывет больше барж с "битками" из США. Но в среднесрочной перспективе удорожание общественного транспорта усилит автомобилизацию Киева", - резюмировал Беспалов.

Новые тарифы на проезд в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщалось, что одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Автор: Юрий Годован