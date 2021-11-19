Участники акции требовали от властей прозрачности тарифов и удешевления проездных билетов в общественном транспорте.

Возле Киевской городской государственной администрации протестовали против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков членов ОО "Социальное движение" провели акцию протеста против намерений киевских властей весной поднять стоимость разового проезда в городском коммунальном транспорте до 20 грн.

Участники акции отметили, что городской транспорт - это не коммерческие проекты для получения прибыли, и поэтому подходить к тарифообразованию с деловой точки зрения неверно. Кроме того, они отметили, что выступают за внедрение "открытой бухгалтерии" и аудита "Киевпастранса" и Киевского метрополитена, а также за надлежащее финансирование городского общественного транспорта из бюджета вместо идеи доходности коммунальных учреждений.

Читайте такжеВ Днепре ограничили льготный проезд в общественном транспорте (видео)Участники акции отметили, что в Киеве проездной билет на месяц в случае подорожания проезда будет стоить больше, чем во многих европейских столицах. Они привели пример, что в Варшаве месячный проездной стоит 620 грн, тогда как в Киеве его стоимость составит 3000, что даже дороже, чем в Париже.

Активисты убеждены, что в Киеве нужно вводить практику европейских столиц, когда разовый проезд для туристов и гостей города значительно дороже, чем стоимость одной поездки по проездному для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом для работы или учебы.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября на сайте киевской власти появилась информация о повышении с начала 2022 года тарифов на проезд в общественном транспорте.

Читайте такжеВ Раде выступили против подорожания проезда и спели песню про Киев (видео)В частности, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн.

Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн - 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн - при покупке 1-9 поездок.

17 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вопрос о пересмотре тарифов на проезд в столице до конца отопительного сезона не будет рассматриваться.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Дмитрий Хилюк