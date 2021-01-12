Меньше всего пассажиров воспользовались услугами метрополитена на станции "Днепр" – 555 тыс. человек.

В 2020 году станция красной ветки киевского метрополитена "Академгородок" стала самой посещаемой среди пассажиров.

Читайте такжеВ метро Киева начали показывать время до прибытия поезда (фото)Как рассказал заместитель главы КГГА Александр Густелев, ее услугами воспользовались 12,5 млн человек.

На синей ветке метро самой посещаемой стала "Минская" – 9,3 млн пассажиров, а на зеленой – "Лукьяновская", на которой побывало 7,8 млн человек.

Меньше всего пассажиров воспользовались услугами метрополитена на станции "Днепр" – 555 тыс. человек.

Густелев уточнил, что всего в прошлом году предприятие перевезло около 279,5 млн человек, это на 56% меньше, чем в 2019 году.

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Автор: УНИАН