На станции метро "Площадь Льва Толстого" продолжается проверка.

В Киеве станции метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты из-за сообщения о заминировании.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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"Станция "Крещатик" и пересадка и станция "Площадь Льва Толстого" и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

В метрополитене уточнили, что информация об открытии станций будет обнародована сразу после завершения проверки.

Обновлено: станция метро "Крещатик" и пересадка на станцию "Майдан Незалежности", которые ранее были закрыты из-за анонимного сообщения о минировании, открыты для пассажиров.

В то же время, отмечается, что на станции "Площадь Льва Толстого" и пересадочном узле продолжается проверка.

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Автор: Антонина Доломанжи