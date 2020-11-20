Ранее "Укрзализныця" предложила во время карантина проехаться в VIP-вагоне.

VIP и антикварные вагоны достались "Укрзализныце" в наследство от предшественников.

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Об этом в Telegram рассказал председатель правления компании Владимир Жмак.

"Укрзализныця" определилась, что вагоны таки будут в пользовании. Так, из вагонов, которые сеть уже успела высмеять, по словам Жмака, сделают "музеи роскоши" и прочее.

"Сегодня – о "сокровищах" УЗ. Чего там только нет – и антикварные вагоны Кагановича, и VIP-вагоны "пшонка-стайл". Достались по наследству. Сейчас думаем, что с ними делать. Есть несколько идей: из вагона Кагановича сделать музей истории УЗ, а из VIP-вагонов – вагон для новобрачных, музей роскоши, хипстер-бар или еще что-то", – написал глава компании, добавив, что поиски в закромах УЗ продолжаются.

"Люксовые" вагоны и реакция соцсетей: что известно

19 ноября Укрзализныця выложила новую услугу – возможность во время карантина проехаться в VIP-вагоне, который в компании называют "настоящим отелем на колесах".

Количество спальных мест в таких вагонах колеблется от 5 до 11. При этом в них есть отдельные купе для персонала и охраны. Цена проезда в таком вагоне равна стоимости проезда 11 взрослых в люкс-вагонах, а это около 14 тысяч гривень.

В социальных сетях стиль оформления вагонов прозвали "пшонкостайлом", а дизайнеров при этом упрекнули в жлобстве.

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Автор: УНИАН