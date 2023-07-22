Майкл О’Лири отметил, что вопрос лишь в безопасности.

Лоукостер Ryanair может возобновить некоторые рейсы в Украину до конца года. Минвосстановления работает над частичным открытием неба.

"Рассматриваем два плана: один, когда война закончится и все откроется в один или два дня. И второй, наиболее вероятный, согласно которому мы можем запланировать небольшое количество рейсов уже в конце этого года", - сообщил исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири в интервью "Интерфакс-Украина".

Он напомнил об Израиле, который находится все время под ракетной угрозой, но авиация работает.

Видео дня

"Самолеты садятся ежедневно в Тель-Авиве, который находится всего в 10 минутах езды от Западного берега, откуда запускают ракеты. Было определенно, что летать безопасно и они (местная власть - УНИАН) смогут защитить самолет. Поэтому я не вижу причин, почему мы не можем вернуть рейсы (в Украину - УНИАН)", - объяснил представитель Ryanair.

При этом он указал, что Минвосстановления работает над тем, чтобы в конце текущего года возобновить некоторые рейсы в Киев и Львов, но Украина должна доказать, что это безопасно, чтобы лоукостер выполнял эти рейсы. О’Лири указал, что если Украина не убедить Европейское агентство по безопасности полетов и страховые компании в безопасности полетов, то рейсы не возобновят.

Возобновление авиасообщения с Украиной - последние новости

19 апреля главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири сообщил, что компания готова быстро возобновить работу в Украине после открытия воздушного пространства. По его словам, лоукостер планирует запустить 30 маршрутов и развернуть несколько баз в течение 12 месяцев после возвращения.

В свою очередь в Европейской организации по безопасности воздушной навигации считают, что ограничения на полеты в небе над Украиной будут действовать до 2029 года. В то же время представители "Украэроруха" заявили, что воздушное пространство откроют сразу после окончания войны.

Вас также могут заинтересовать новости: