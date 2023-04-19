Ryanair нанял пилотов и членов экипажа, ожидающих возобновления работы компании в Украине.

Главный исполнительный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири заявил, что авиаперевозчик готов быстро возобновить работу в Украине после завершения боевых действий и открытия воздушного пространства над страной.

Как пишет Bloomberg, Ryanair нанял около 60 украинских пилотов и около 80 членов экипажа, которые в основном находятся на базах в Польше в ожидании открытия рынка.

По словам О'Лири, авиакомпания планирует создать 30 маршрутов и развернуть несколько баз в стране в течение 12 месяцев после возвращения.

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"Мы могли бы полететь туда примерно через две недели. Мы активно ищем способы и ищем, куда мы можем вернуться в Украине", – сказал О'Лири.

Он убежден, что восстановление Украины предоставит огромную возможность для европейского бизнеса и авиация будет играть ключевую роль.

"Россияне, вероятно, взорвут дороги и мосты на выезде", – говорит он, добавляя, что самолеты станут ключевым способом передвижения.

До вторжения России в Украину и последующего закрытия воздушного пространства страны Ryanair была второй по величине авиакомпанией на рынке. Теперь перевозчик, как говорит гендиректор, будет стремиться получить первенство.

Открытие авиапространства над Украиной - что надо знать

Накануне Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) в отчете заявила, что ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины, Молдовы, Беларуси и России, вероятно, будут действовать до 2029 года. Пессимистический прогноз разжег дискуссию об открытии неба над Украиной, закрытого из-за полномасштабной войны, развязанной Россией.

Эксперты подчеркивали, что пока "Украэрорух" не может дать четких прогнозов относительно того, что будет происходить с воздушным пространством. В ГП заверили, что украинское воздушное пространство будет открыт сразу после победы Украины.

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