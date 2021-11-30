Сейчас Lufthansa Group предлагает перелеты между Киевом и Брюсселем с пересадками в своих базовых аэропортах.

Авиакомпания Brussels Airlines, входящая в Lufthansa Group, пересмотрела свои планы по возвращению на маршрут Брюссель-Киев в декабре.

Об этом заявила пресс-секретарь авиакомпании Ким Даенен, сообщает Avianews.com.

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"После объявления новых ограничений на путешествия и появления штамма Омикрон мы ожидаем дальнейшего снижения числа бронирований. Из-за этого мы пересмотрели наше решение перезапустить полеты в Киев в декабре", — добавила госпожа Даенен.

По ее словам, Brussels Airlines будет изучать ситуацию на рынке. Это означает, что если спрос вернется на достаточный уровень, авиакомпания может вернуться в Украину.

Сейчас Lufthansa Group предлагает перелеты между Киевом и Брюсселем с пересадками в своих базовых аэропортах в Мюнхене, Франкфурте, Цюрихе и Вене.

Полеты в Украину:

Brussels Airlines прекратила полеты из Брюсселя в Киев в ноябре 2019 года из-за оптимизации маршрутной сети. Авиакомпания летала в Украину только год.

После этого на маршруте оставалась МАУ, однако авиаперевозчик закрыл рейсы после начала пандемии COVID-19.

Первоначально предполагалось, что авиаперевозчик возобновит полеты в аэропорт Борисполь с 16 декабря с частотой два раза в неделю.

Однако спрос на билеты на эти рейсы оказался низким из-за кризиса в отрасли, связанного с COVID-19, отметила представитель Brussels Airlines.

Автор: Елена Коваленко