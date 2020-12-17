Министр инфраструктуры Владислав Криклий прогнозирует восстановление в 2021 году украинской авиационной отрасли до 50% показателей 2019 года.
Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве.
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«Следующий год мы планируем, что авиация восстановится в сравнении с 2019 годом до половины, 50% показателей», - сказал он.
Также Криклий отметил, что в этом году авиационная отрасль критически просела.
«Что касается именно авиации, то мы завершаем этот год показателем ориентировочно 28%, если сопоставлять с 2019 годом», - сказал он.
Показатели этого года
Пассажиропоток через украинские аэропорты в январе-октябре 2020 года сократился по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 63,1% – до 7,657 млн человек.
Госбюджет-2021: что известно
- Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.
- При этом Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.
- 15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год. Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение 89 млрд грн на программу «Большая стройка», 4,5 млрд грн – на развитие «Укрзализныци» и 2,4 млрд грн – на развитие аэропортов.
- 15 декабря 2020 года парламент поддержал постановление «О смете Верховной Рады на 2021 год».
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал оценку принятому бюджету-2021.
- 17 декабря 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о том, что бюджет на 2021 год предусматривает финансирование развития аэропортов в Днепре, Виннице, Ривном и Херсоне.
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