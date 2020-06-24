В пяти городах Украины проверяют соблюдение карантина в транспорте

Речь идет о Киеве, Одессе, Львове, Ривне и Николаеве.

В пяти городах Украины проводят проверку на соблюдение карантинных требований в транспорте.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Укртрансбезопасность совместно с Нацполицией продолжает осуществлять проверки соблюдения карантинных требований на транспорте в разных городах Украины. Сейчас проверяются Киев, Одесса, Львов, Ривне и Николаев. В других городах также пройдут проверки", - заявил министр.

Криклий призвал и пассажиров, и перевозчиков соблюдать противоэпидемические правила - это масочный режим, температурный скрининг и постоянная дезинфекция.

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