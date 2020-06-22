Криклий поручил ужесточить контроль за соблюдением карантинных норм в транспорте

Принятые меры касаются городского транспорта, а также автотранспорта пригородного и межобластного сообщения.

Министерство инфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно придерживаться необходимых противоэпидемических требований, в частности, масочного режима и дезинфекции. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - заявил министр Владислав Криклий.

Отмечается, что все поезда, которые курсируют на столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо.

"Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома", - добавил Криклий.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня в отдельных регионах Украины из-за распространения коронавируса возможное возвращение жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.

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