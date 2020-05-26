Лоукостер Ryanair обжалует многомиллиардную госпомощь для Lufthansa

Глава лоукостера заявил, что “Ryanair обжалует этот свежий пример незаконной государственной помощи для Lufthansa, которая сильно деформирует конкуренцию”.

Крупнейший европейский лоукостер ирландская авиакомпания Ryanair обжалует германский пакет спасения Lufthansa в размере 9 миллиардов евро ($9,9 миллиарда), сказал во вторник глава ирландского лоукостера Майкл О’Лири.

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Германия в понедельник согласовала сделку о помощи Lufthansa, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения компании, пишет Рейтер.

В результате соглашения правительство получит 20-процентную долю флагманского перевозчика, которая в случае попытки поглощения может вырасти до 25% плюс одна акция.

Помощь правительства позволит Lufthansa “участвовать в продажах ниже себестоимости” и усложнит конкуренцию для Ryanair, ее “дочки” Laudamotion, а также конкурирующей easyJet, сказал О’Лири.

“Ryanair обжалует этот свежий пример незаконной государственной помощи для Lufthansa, которая сильно деформирует конкуренцию”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, власти Германии выделят авиаперевозчику Lufthansa, испытывающему, как и многие его конкуренты, серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро.

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