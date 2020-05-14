Министр инфраструктуры выступил против открытия метро в Киеве с 25 мая

Министр считает, что открывать метро еще рано.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро в столице 25 мая.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1", передает ТСН.

Ведущий спросил, можно ли удовлетворить просьбу Кличко открыть метро 25 мая.

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"Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись на мнении, что открыть с ограничениями довольно трудно. Подземка если открывается — то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", - сказал Криклий.

По мнению министра, он бы не спешил с этим решением.

"Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. До конца недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой открыть метро от 25 мая.