Китайская новинка будет разгоняться от 0 до 100 км/ч чуть более чем за 2 секунды.

Китайский производитель электромобилей HiPhi презентовал новый электрический гиперкар следующего поколения. Об этом сообщает пресс-служба китайского производителя.

"HiPhi A будет демонстрировать превосходную производительность с разгоном 0-100 км/ч чуть более чем за 2 секунды и целевой максимальной скоростью почти 300 км/ч", - говорится в сообщении.

По словам производителя, "двигатели HiPhi A легкие, компактные, сверхтихие и их можно модернизировать". Также новый электрический гиперкар будет иметь передний одномоторный привод и задний двухмоторный привод с максимальной мощностью до 1305 лошадиных сил.

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Отмечается, что гиперкар HiPhi A будет произведен ограниченной серией. Автомобиль был создан в сотрудничестве с Wesail New Energy Automotive.

Начало производства и поставки гиперкара запланированы на первый квартал 2025 года. Больше деталей и характеристик компания пообещала раскрыть в ближайшие месяцы.

Рынок электромобилей - последние новости

Недавно сообщалось, что мировой рынок электромобилей в сентябре с начала года вырос на 34%. При этом продажи электромобилей в крупнейшем автомобильном рынке мира - Китае - выросли на 29%.

В ноябре стало известно, что Apple планирует выпустить свой первый автомобиль ближе к 2030 году. Отмечается, что Apple Car является одним из наиболее вероятных кандидатов на следующий революционный продукт Apple, который "перевернет рынок".

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