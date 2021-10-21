За перевозку пассажиров без тестов или сертификатов водителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень.

Центральный автовокзал в Киеве потерял 40% рейсов в первое утро после введения новых карантинных ограничений на транспорте.

Такую цифру во время брифинга назвал представитель компании-оператора Центрального автовокзала Максим Скляренко, передает РБК-Украина.

По его словам, перевозчики вчера вечером предупредили, что не выставят автобусы на рейсы. Они стали собирать пассажиров на нелегальной стоянке за вокзалом. А на официальном автовокзале остались преимущественно международные перевозчики.

На центральном автовокзале работает рейдовая группа Нацполиции и Госпотребслужбы, которая проверяет наличие сертификатов вакцинации или отрицательных тестов на COVID у водителей и пассажиров.

По словам представителя Госпродпотребслужбы Виктора Сергиенко, рейдовые группы сегодня вышли на официальные объекты перевозок. А самих водителей полиция будет проверять на дорогах между областями. За перевозку пассажиров без тестов или сертификатов им грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривень. При этом пассажиров высаживать из автобусов не будут.

С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дия";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Автор: Денис Прядко