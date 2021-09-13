Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты.

В приложении "Киев цифровой" появится сервис движения транспорта.

Как сообщает пресс-служба КГГА, коммунальное предприятие "ГИОЦ" в сотрудничестве с КП "Киевпастранс" разрабатывает новый сервис "Движение транспорта", который появится в приложении "Киев цифровой".

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Сервис оцифровывает данные "Киевпастранса" о городских остановках и маршрутах, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате.

Благодаря новому сервису пользователи смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также следить за движением транспорта на карте. Поиск можно будет осуществлять по номеру маршрута или названию остановки.

Кроме того, приложение будет отображать время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке можно осуществить пересадку. Необходимые маршруты пользователи смогут добавить в "избранное".

Разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Будут привлекать пользователей, чтобы они оставляли отзывы о нем, чтобы улучшать и дополнять сервис, учитывая предложения горожан.

Сервис QR-билетов:

Также продолжат совершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. На сегодняшний день QR-билетами в приложении воспользовались около 5 миллионов раз, пополняли транспортные карты более 2 миллионов раз.

"Киев цифровой" - приложение, объединившее главные городские сервисы. Пользователям уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты, оплата парковки, оплата штрафов, возврат эвакуированной машины с QR-кодом, а также голосование за проекты Общественного бюджета.

Приложение доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Автор: Виктория Токарева