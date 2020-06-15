Камеры "поймали" авто, превысившее за день скорость 12 раз (фото)

Рекордные нарушения скорости камеры зафиксировали на автодороге М03 Киев - Харьков-Довжанский, где на указанном участке разрешена скорость 110 км/ч.

В субботу, 13 июня, камеры автоматической фиксации "поймали" автомобиль, который превысил скорость 12 раз за сутки.

Об этом патрульная полиция Украины сообщила на своей странице в Facebook.

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"Рекордное количество раз нарушал автомобиль Toyota RAV 4 с номерным знаком АА339***. Он нарушал скоростной режим аж 12 раз (13 июня, - УНИАН.)", - говорится в сообщении.

В общем 13 июня камеры зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час.

Отмечается, что самой высокой скорость была у автомобиля Mercedes S63 - 217 км/час., а также Audi Q7 – 206 км/час.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июня заработала система автоматической фиксации правил дорожного движения. Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине. Камеры автофиксации за более чем неделю работы зафиксировали 200 тыс. нарушений на дорогах.

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