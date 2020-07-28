Превысил скорость 23 раза: в полиции рассказали об антирекордах нарушений ПДД (фото)

По данным полиции, самой большой была скорость в 227 км/час.

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, зарегистрировали новые антирекорды превышения скорости.

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Об этом сообщает патрульная полиция Украины на странице в Facebook.

По информации ведомства, сразу 187 автомобилей двигались со скоростью более 170 км/час. Наибольшую скорость развил Mercedes-Benz C63 AMG - 227 км/час. Произошло это на трассе Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке составляет 110 км/ч.

Больше всего нарушали скоростной режим, а именно 23 раза за неделю, Mercedes-Benz S600.

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