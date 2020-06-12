В полиции напомнили, что грозит водителям за скрытие номеров авто
За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.
Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
По его словам, изобретательность некоторых водителей "не перестает удивлять".
Белошицкий подчеркнул, что "если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью, или один или несколько символов, и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит".
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Он отметил, что на дорогах есть патрули, которые "всегда могут остановить вас за это нарушение, а именно: за эксплуатацию т/с без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным отсутствие номерного знака или если он закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров".
Белошицкий напомнил, что за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 170 грн (ч.6. ст.121 Куоап). "Это если первый раз. За повторное же нарушение штраф - 255 грн или общественные работы и оплатное изъятие транспортного средства или без такого!",- добавил первый заместитель начальника ГЧП. Он также продемонстрировал фото, на котором стерты, закрашенные цифры номерного знака, отметив, что "эти водители получили свои постановления".
На комментарий под его заметкой, что "какой-то маленький штраф... слишком выгодно зарисовывать" Белошицкий ответил: "а выгодно когда на аукционе продадут т/с за повторное нарушение - здесь уже вопрос".
Как сообщал УНИАН, в Украине 1 июня в 00:01 заработать первые 50 видеокамер системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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