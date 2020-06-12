В полиции напомнили, что грозит водителям за скрытие номеров авто

По словам первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, изобретательность некоторых водителей не перестает удивлять.

За сокрытие номерного знака автомобиля для препятствия автоматической фиксации нарушений скорости может быть изъято транспортное средство.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, изобретательность некоторых водителей "не перестает удивлять".

Белошицкий подчеркнул, что "если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью, или один или несколько символов, и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит".

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Он отметил, что на дорогах есть патрули, которые "всегда могут остановить вас за это нарушение, а именно: за эксплуатацию т/с без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию, или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров, перевернутым или неосвещенным отсутствие номерного знака или если он закрыт другими предметами или загрязнен, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров".

Белошицкий напомнил, что за такие нарушения предусмотрен штраф в размере 170 грн (ч.6. ст.121 Куоап). "Это если первый раз. За повторное же нарушение штраф - 255 грн или общественные работы и оплатное изъятие транспортного средства или без такого!",- добавил первый заместитель начальника ГЧП. Он также продемонстрировал фото, на котором стерты, закрашенные цифры номерного знака, отметив, что "эти водители получили свои постановления".

На комментарий под его заметкой, что "какой-то маленький штраф... слишком выгодно зарисовывать" Белошицкий ответил: "а выгодно когда на аукционе продадут т/с за повторное нарушение - здесь уже вопрос".

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 июня в 00:01 заработать первые 50 видеокамер системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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