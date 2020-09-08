С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В МВД признают, что патрульные не имеют возможности штрафовать за превышение скорости, установленной с помощью автофиксации, владельцев автомобилей на иностранной регистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По словам Геращенко, если авто на иностранной регистрации будет ехать из Украины, то информацию о неоплаченных водителем такого авто штрафах будут передавать пограничникам. В свою очередь пограничники будут предупреждать водителя, что, в случае неуплаты штрафов, его могут не впустить обратно в Украину.

Однако он добавил, что эта система обмена информацией между полицией и пограничниками еще разрабатывается.

Вместе с тем, говоря об ответственности водителей на "евробляхах", которые являются гражданами Украины и не собираются выезжать за границу, Геращенко напомнил, что в Украине предоставлены налоговые льготы для владельцев авто на иностранной регистрации, чтобы они растаможили свои автомобили и зарегистрировали на украинском номерах. По словам заместителя министра, большинство водителей уже сделали это.

На уточняющий вопрос, как все же за превышение скорости привлекать к ответственности владельцев "евроблях", если они не пересекают границу, Геращенко сказал: "Есть штрафы за не перерегистрированные авто. Это довольно значительные сумме. И мы будем привлекать к ответственности таких водителей за не регистрацию авто".

Система видеофиксации нарушений ПДД: как она работает

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

В этом году будет закуплено еще 220 камер автофиксации превышения скорости, которые установят на дорогах государственного значения. В течение 2021-2013 года планируется закупить и установить по всей Украине еще 400 таких камер.

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Автор: Дмитрий Хилюк