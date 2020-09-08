В Украине решили серьезно взяться за лихачей на дорогах / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по результатам 100 дней камер автофиксации в столице и Киевской области заявил председатель Госагентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков.

Планы по установке камер автофиксации

Он отметил, что к 50 камерам, уже установленным в Киеве и области, в текущем году будет приобретено еще 220 камер, которые будут установлены на дорогах государственного значения, а в течение 2021-2013 года закупят еще 400 камер.

Что этому предшествовало

  • С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
  • Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.
  • Размеры штрафов составляют: 255 гривень - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 гривень - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
  • Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

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Автор: Лариса Бекета